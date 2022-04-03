كيف نجا عمران خان من تصويت برلماني بحجب الثقة عنه؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ألغى البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، تصويتا على سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان.



وقال نائب رئيس البرلمان الباكستاني إن سحب الثقة من رئيس الحكومة غير دستوري.

والإثنين الماضي، أعلن قاسم سوري رئيس مجلس النواب الباكستاني تلقي البرلمان طلبا بإجراء تصويت لسحب الثقة من عمران خان، إثر جدل كبير يشغل الساحة السياسية في البلاد حاليا.

طلب دعا له زعيم المعارضة الباكستانية شهباز شريف باعتبار أن "رئيس الوزراء" كما يقول معارضوه، فقد الشرعية الانتخابية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني يخشى من تصويت اليوم على مذكرة حجب ثقة قد تؤدي إلى سقوطه إذ يتهمه معارضوه بسوء الإدارة الاقتصادية وهفوات على صعيد السياسة الخارجية.

ودار نقاش حول حجب الثقة عن "خان" أمام البرلمان الذي يضم 342 عضوا صباح اليوم؛ حيث واجه فيه خطرا كبيرا بسبب تقلص داعميه.

فقد خسر حزب خان "حركة إنصاف"، غالبيته البرلمانية الأسبوع الماضي عندما أعلن حزب حليف له ـن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.

وقد انشق أكثر من 12 نائبا من حركة إنصاف فيما قيادة الحزب تحاول منعهم عن التصويت من خلال إجراءات قضائية.

ودعا خان انصاره إلى النزول إلى الشارع الأحد للتظاهر سلميا احتجاجا على ما وصفه بأنه "مؤامرة" مدبرة في الخارج لطرده من السلطة.

ووصف معارضيه بأنهم "لصوص" و"جبناء" وألمح إلى أنه لا يزال يملك ورقة في يده.

ووعد السبت قائلا "لدي خطة ليوم غد. لا تقلقوا. سأثبت لهم بأنني سأهزمهم امام البرلمان".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الباكستانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى تقريرا من سفير باكستان في واشنطن سجل لقاء مع موظف أمريكي رفيع المستوى قال له إن علاقات البلدين ستكون أفضل في حال مغادرة رئيس الوزراء منصبه. ونفت واشنطن أن تكون قالت ذلك.