جريمة بعد الفطار.. مقتل سيدة في ظروف غامضة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم غرب الجيزة جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل في ظروف غامضة، أمس السبت.

تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتول بمنطقة كفر الجبل.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

واستمع ضباط المباحث إلى أقوال أسرة المجني عليها الذين أرجعوا السبب إلى خلافات قديمة وأن الانتقام هو الدافع لارتكابها.

تحفظ رجال الشرطة على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمسرح الجريمة وتنشيط مصادر المعلومات السرية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.