النيران قضت على السيارة بالكامل.. ماذا جرى في حريق "ملاكي الإسكندرية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، بسيارة ملاكي بمنطقة العصافرة بحري، دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد السيارات بجوار مستشفى مبرة العصافرة أمام شارع سلمان الفارسي المواجه لخط قطار أبو قير.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ،وتبين من الفحص نشوب حريق بسيارة ملاكي يرجح بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر لحظة التهام النيران للسيارة ومحاولات بعض المواطنين إخماد النيران بالمياه قبل وصول سيارة الإطفاء مع توقع أن تكون النيران أتت على السيارة بالكامل..

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.