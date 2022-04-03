تداول 1619 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر انتظام في الحركة الملاحية وتداول البضائع خلال 24 ساعة الماضية ووصول ومغادرة 7 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة وصول سفينتين بضائع ومغادرة 5 سفن بضائع عامة، وترسو على الأرصفة 10 سفن، ومنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.

وأوضح بيان لهيئة الموانئ اليوم الأحد أن هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة و 208 شاحنة و 51 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 238 طن بضائع عامة ومتنوعة 83 شاحنة و2 سيارة ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 62 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و6 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، وجرى استقبال 83 شاحنة بحمولة 164 طن بضائع عامة و 74 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا وسيارتين ملاكي وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1381 طن بضائع عامة.

وغادر ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 40 ملاكي متجهة إلى ميناء جدة.