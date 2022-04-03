بالفيديو والصور.. رياح خفيفة وانتظام حركة الملاحة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، هبوب رياح خفيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على عكس حالة الطقس خلال اليومين الماضيين.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إشارة من إدارة ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، تفيد بانتظام حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، بعد تزويد أصحاب قوارب الصيد بالمؤن الخاصة بقواربهم التي يجرى استخدامها خلال رحلات الصيد.

وفي السياق انطلقت قوارب الصيد في مياه نهر النيل فرع رشيد، منذ صباح اليوم الأحد، لإجراء أعمال الصيد، وسط هدوء حالة نهر النيل بعد ارتفاع بسيط في أمواج مياه النهر والتي لم تؤثر على حركة الصيد فيها.