عاكس شقيقتين.. مقتل بائع متجول في نهار رمضان بميدان العارف بالله بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل بائع متجول بطعنات متفرقة في الجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على يد فتاة؛ بسبب معاكسته لها وشقيقتها، بميدان العارف بالله بمدينة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا بوصول "حسين. ا" 36 عامًا بائع متجول ويقيم دائرة قسم أول شرطة سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات نافذه بالجانب الأيمن من الصدر وأسفل البطن.

تبين من تحريات الرائد إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم شرطة أول سوهاج حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وكل من "سماح. ح" 17 عامًا بائعة متجولة، وشقيقتها "دنيا" 22 عامًا بائعة متجولة تقيمان دائرة القسم؛ بسبب معاكستهما، فاعتدت عليه على أثرها الأولى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزتها، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وبالكشف عن المتوفى المذكور تبين أنه سبق اتهامه في 24 قضية "سرقة متجر، سرقات متنوعة، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة".

جرى ضبط المتهمتين، وبحوزة الأولى السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.