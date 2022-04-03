موسكو تحسم الجدل بشأن قرب عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 11:04 صباحًا

لا تشاطر موسكو الجانب الأوكراني تفاؤله بعقد قمة قريبا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، بحسب ما أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، يوم الأحد.

وأشار كبير المفوضين الى أن مسودة الإتفاق بين روسيا وأوكرانيا ليست جاهزة بعد لعرضها على قمة بين زيلنسكي وبوتين.

وأوضح أن تصريحات الوفد الأوكراني بخصوص القرم ودونباس موجهة لجمهوره وموقف موسكو لم يتغير.

واعتبر أن الجانب الأوكراني أصبح أكثر واقعية في مقاربته لمسائل حيادية أوكرانيا دون سلاح نووي.

وأضاف أن المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف غدا الاثنين.

ممر إنساني

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فتحت صباح اليوم الأحد ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت الدفاع الروسية -في بيان عبر تليغرام- أن الممر الإنساني تم فتحه لإجلاء المدنيين الأوكرانيين والأجانب الموجودين في المدينة.

وذكر البيان أنه يمكن للمواطنين الأجانب الانتقال من ماريوبول إلى بيرديانسك عبر الممر الإنساني، ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا أو إلى شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا.

التركيز على إقليم دونباس

وكانت شبكة “سي إن إن” (CNN)، نقلت عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية مايو/أيار المقبل، وأنها تعدّل إستراتيجيتها الحربية للتركز على السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الشرق.

وأضاف المسؤولون الأميركيون -الذين اطلعوا على أحدث تقارير الاستخبارات- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع نصب عينيه تاريخ التاسع من مايو/أيار المقبل، ذكرى عيد النصر في روسيا، للاحتفال بانتصار من نوع ما في هذه الحرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، على غرار ما جرى في الشيشان.