أول دولة أوروبية تعلن وقف شراء الغاز الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 10:51 صباحًا

بعد القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيع الغاز لمواجهة العقوبات الغربية، خاصة بيع الغاز بالروبل، أعلنت ليتوانيا، الأحد، وقف استيراد الغاز من روسيا بشكل كامل، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تسطيع الاستغناء عن الغاز الروسي بشكل كامل.

جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومات المنطقة إلى تقليل اعتمادها على موسكو وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن “شبكة الغاز الليتوانية تعمل بدون واردات الغاز من روسيا منذ بداية الشهر”.

وأظهرت بيانات مشغل الشبكة الليتوانية عدم وجود واردات غاز من خلال وحدة الربط بين ليتونيا وبيلاروسيا في 2 أبريل/نيسان.

وقال وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس، في بيان: “نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تحصل على إمدادات من جازبروم تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي”.

وأوضح كريفيس، أن “هذا جاء نتيجة لسياسة متناسقة لعدة سنوات بشأن الطاقة، وقرارات في الوقت المناسب خاصة بالبنية التحتية”.

وأشار إلى أنه “سيجري حاليا تلبية جميع احتياجات ليتوانيا من الغاز عبر مرفأ للغاز الطبيعي المسال في مدينة كلايبيدا الساحلية”.

وأقامت ليتوانيا المنشأة العائمة في أوائل عام 2015 من أجل تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي، ومن المقرر حاليا أن تصل كل شهر ثلاث شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى المنشأة العائمة.

وقالت الوزارة إن الغاز سيستمر في التدفق عبر البلاد إلى مدينة كالينينجراد الروسية الحبيسة، على الرغم من وقف الواردات، حيث تتشارك ليتوانيا الحدود مع كالينينجراد وبيلاروس، حليفة روسيا.

يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي دعا البرلمان الليتواني الحكومة لوقف استيراد واستهلاك الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت البيانات البرلمانية أن ليتوانيا تشتري بأكثر من 3.3 مليار دولار بترول وغاز وكهرباء من روسيا كل عام.

وفي ألمانيا، تستعد الشركات بالفعل لاحتمال حدوث نقص في الغاز وسط مخاوف من أن توقف روسيا إمداداتها عن البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.