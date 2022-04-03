شقيقة الزعيم كيم تحذر كوريا الجنوبية من “تهديد خطير”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، الجارة الجنوبية، من “تهديد خطير” قد تتعرض له، جراء تصريحات لوزير الدفاع بسيؤول.

وانتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بشدة وبلغة حادة وزير دفاع كوريا الجنوبية اليوم الأحد بعد حديثه الأخير عن قدرات “الضربة الوقائية”.

وقالت كيم يو-جونغ -وهي معروفة بتأثيرها على الشؤون بين الكوريتين في نظام الزعيم الكوري الشمالي، إن الجنوب قد يواجه “تهديدًا خطيرًا” بمثل هذه التصريحات الخرقاء.

وحذرت شقيقة الزعيم وهي أيضا نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم في بيان علني نادر ضد سيؤول من أن “الرجل الأخرق والذي يشبه الحثالة يجرؤ على ذكر” الضربة الوقائية “على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية ، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدًة لكوريا الجنوبية أيضًا”.

وأضافت في بيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ونشرته أيضا وكالة “يونهاب” الجنوبية: “كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها”.

ويوم الجمعة الماضي ، شدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك علنًا على أن قواته لديها القدرات لضرب مَنشأ إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية”بدقة وسرعة” وكذلك منشآت القيادة والدعم في حال وجود مؤشرات واضحة على إطلاق صواريخ باتجاه الجنوب.