زيارة سرية.. وفد إسرائيلي يلتقي مسؤولين بالجيش السوداني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن وفدا إسرائيليا من مسؤولين أمنيين التقى بمسؤولين عسكريين سودانيين خلال زيارة سرية للخرطوم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

نقلت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر سودانية الخبر، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.

وقد زارت وفود إسرائيلية الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عدة مرات منذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي.

وفي فبراير الماضي، أشارت تقارير إلى أن مبعوثا سودانيا رفيعا زار إسرائيل سرا من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. ولم تحدد التقارير هوية المبعوث أو تقدم مزيدا من التفاصيل حول الزيارة.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال، في مقابلة تلفزيونية، أجريت في ديسمبر الماضي، إن التطبيع مع إسرائيل “ضروري لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي”. وقد اتفق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات عام 2020.