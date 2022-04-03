02 أبريل , 2022
باريس: تشير أحدث استطلاعات يومية للرأي إلى أن الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى الشهر الجاري، لكن تقدمه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان استمر في الانخفاض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
واستقرت نسبة تأييد ماكرون عند 26 % بعدما هبطت نصف درجة مئوية، بينما حلت لوبان في المركز الثاني بـ 21 % ليرتفع تأييدها نقطة مئوية مقارنة بالأمس، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس- سوبترا ستيريا لصالح قناة فرانس إنفو وصحيفة Le parisien وصدر اليوم السبت.
وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيهزم لوبان بحصوله على 53 % من الأصوات مقابل 47 % في جولة الإعادة، لينخفض الفارق من 54 % إلى 46 % في استطلاع أمس الجمعة.
كما أظهرت الاستطلاعات أن مرشح اليسار المتطرف جون- لوك ميلونشون سيحل في المركز الثالث في الجولة الأولى بـ 5ر15 % بانخفاض نصف نقطة مئوية.
وحصل المرشح اليميني المتطرف إريك زمور على 11 % من التأييد، دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار انخفاض الفارق بين نسبة تأييد ماكرون ولوبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.