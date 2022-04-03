انفجار ضخم في سوق العملات بكابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدى انفجار في سوق العملات، بالعاصمة الأفغانية كابول، إلى سقوط عدد من الضحايا.



وفي معلومات أولية، حصلت عليها "العين الإخبارية"، فقد سقط 8 جرحى على الأقل، فيما لم يتأكد سقوط قتلى حتى الآن.

وأظهرت صور من موقع الانفجار جرحى ملقين على الأرض، وآثار دماء.

وقالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، إن الانفجار وقع في سوق قصر الأمير بكابول، الذي يعد أكبر مركز لتجارة العملات الأجنبية بأفغانستان.

وأفاد مسؤولون أمنيون أن لصًا ألقى قنبلة يدوية داخل السوق لسرقة أموال من الصيارفة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح، بحسب وكالة هرات نيوز الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء "شفقنا" الإخبارية بالنسخة الفارسية أن "الانفجار أسفر حتى الآن عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أنه "لم يتم الإبلاغ عن طبيعة وتفاصيل هذا الانفجار حتى الآن"، فيما لم يعلق مسؤولو الأمن في طالبان بعد.

ويوم الجمعة الماضي، لقي خمسة أشخاص مصرعهم بانفجار قنبلة في غرب أفغانستان.

وأعلن مسؤولون مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين في انفجار قنبلتين بشكل متتابع في مدينة هرات غرب أفغانستان في انفجار الجمعة.

وتعيش أفغانستان أوضاعاً أمنية وسياسية واقتصادية مضطربة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في منتصف أغسطس/ آب الماضي.