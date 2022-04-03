اسم زين الدين زيدان يتردد في الانتخابات الفرنسية.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يتردد اسم زين الدين زيدان في جدل الانتخابات الرئاسية، بعد واقعة طرد للمرشح اليميني من ملعب يملكه نجم كرة القدم الفرنسية السابق.



الحادثة التي يتردد صدها بقوة، ارتبطت بزين الدين زيدان، لأن الملعب الذي طُرد منه المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية إيريك زمور، ويقع في مرسيليا، يملكه اللاعب والمدرب زين الدين زيدان.

وكان زمور المعروف بعدائه للمسلمين والمهاجرين في فرنسا، قد دخل الملعب لإجراء تمارين رياضية، لكن شقيق النجم الفرنسي، من أصول جزائرية، نور الدين زيدان، كان له بالمرصاد، وقرر طرده ومرافقيه من المكان.

وزمور أحد 12 مرشحا سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ،بينهم 8 رجال و4 نساء، أبرزهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان.

وبدأت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 مارس/آذار الجاري، حيث يطبق مبدأ المساواة في الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام بشكل صارم.

ووفق الجدول الزمني المعلن، تشهد فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، ثم انتخابات تشريعية في يونيو/حزيران.

ويعد المرشح الأوفر حظا حتى الآن هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وتحل مارين لوبان الشعبوية اليمينية المتطرفة حاليا في المركز الثاني طبقا للاستطلاعات.