شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ «فبراير» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصين اليوم الأحد 13287 إصابة يومية جديدة يوم السبت فيما يعد أعلى عدد منذ فبراير شباط 2020 مع تركز غالبية الإصابات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد ومركز شنغهاي المالي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي سجل 1506 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت انخفاضا من 2129 في اليوم السابق.

ولكن اللجنة قالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 11781 يوم السبت مقابل 7869 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن 1455 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2086 في اليوم السابق.

وبذلك يكون البر‭ الرئيسي قد سجل حتى الآن 154738 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.