انت الان تتابع خبر اعتقال 'عميل أجنبي' خطط لاغتيال رئيس هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأحد: "في 25 مارس 2022 اعتقلت الاستخبارات الكازاخستانية في مدينة نور سلطان عميل استخبارات أجنبي، وهو مواطن من جمهورية "أ"، كان يخطط لمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان".وأضاف البيان أن "المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسوؤلين الكازاخستانيين الآخرين".

ولم يذكر البيان اسم الجمهورية التي ينتمي إليها هذا المواطن "الأجنبي العميل".