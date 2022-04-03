انهيارات طينية تقتل 14 في ريو دي جانيرو البرازيلية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تسببت الأمطار الغزيرة بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، في انهيارات طينية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا.



وذكرت السلطات المحلية، أن "ريو دي جانيرو شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قتلت الانهيارات الأرضية والفيضانات نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية في التلال المطلة على ريو دي جانيرو".

وقال لوتشيانو فيدال، رئيس بلدية باراتي، لـ"رويترز": "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى. نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص".

وأضاف أن "الانهيارات الطينية أغلقت شوارع وعزلت مناطق من المدينة كما انقطعت الكهرباء عن أحياء بأكملها في المدينة الساحلية التي تعد منطقة جذب سياحي".