رئيس الوزراء اللبناني يأمل إنجاز خطة التعافي الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

تمنى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن تتوحد جهود الجميع للنهوض بالوطن وإنجاز خطة التعافي، مشيراً إلى أن أي اختلاف بين الناس يجب أن يكون عامل غنى وتنوع.



جاءت تصريحات ميقاتي خلال رعايته حفل إطلاق "الملتقى الشمالي الأول حول التوحد" الذي نظمته نقابة المهندسين اللبنانيين في الشمال بالتعاون مع "الجمعية الوطنية للتوحد"، في مقر النقابة في طرابلس، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السبت.

وأضاف ميقاتي أنه "يتمنى مع بداية شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والمحبة والتسامح، أن تتوحد جهود جميع اللبنانيين من أجل النهوض بالوطن وتعافيه، وأن نصل إلى إنجاز الخطة المطلوبة للتعافي والخروج من الأزمة التي نعيشها وأن نصل إلى انتخابات نيابية تكون عنوانا أكيدا للتغيير الذي ينشده اللبنانيون".