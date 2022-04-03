الجيش الروسي يقمع تظاهرة في مدينة أوكرانية يسيطر عليها.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

فرّقت قذائف هاون وقنابل صوتية السبت، متظاهرين مدنيين في إنيرغودار في جنوب أوكرانيا، المدينة التي تحتلها القوات الروسية، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح، بحسبما أعلنت مسؤولة أوكرانية.



وقالت ليودميلا دينيسوفا المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، عبر فيسبوك "اليوم في إنيرغودار، نظم سكان المدينة مجددا تجمّعاً داعماً لأوكرانيا، وأدوا النشيد الوطني".

وأضافت "استخدم المحتلّون قنابل صوتية وأطلقوا قذائف هاون على السكان ما أدّى الى إصابة أربعة أشخاص بحروق خطيرة".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الانترنت أشخاصاً يهربون من ساحة في إنيرغودار وسط دخان أبيض كثيف.

وأشارت دينيسوفا إلى أن "بعض المتظاهرين إقتيدوا إلى سيارات الشرطة ونقلوا إلى مكان مجهول"، متهمة القوات الروسية بـ"إرهاب السكان" منذ الاستيلاء على المدينة.

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوكرانيا، في إنيرغودار، وهي مدينة احتلتها القوات الروسية مطلع مارس (آذار).