العراق يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حرص العراق على إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بأسرع وقت ممكن.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية استقبلَ سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) المعتمدين لدى العراق، بحضور وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية"، مبيناً أن "وزير الخارجية استعرض مع السفراء تفاصيل وأبعاد زيارته المرتقبة إلى موسكو ووارسو ضمن مجموعة الاتصال العربية على المُستوى الوزاري لجامعة الدول العربية لمتابعة وإجراء المُشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالازمة الروسية - الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الدبلوماسيَّة للأزمة وإنهاء الحرب القائمة".

وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية أكّد حرص العراق على انهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، وأنّ موقف العراق في اتخاذ الحياد ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وهو لا يعني الوقوف مع جهة ضد جهة أخرى"، موضحاً، أن "العراق من الدول التي عانت من الحروب طيلة العقود الماضية، إذ عانى الشعب العراقي من الحروب والحصار والمقاطعة، وأن العراق ضد أي حرب ونزاع مسلَّح بين الدول".

وأشار البيان إلى أهمية "احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم المساعي الرامية إلى إنهاء التوتر وتشجيع كل جهود الوساطة في هذا الإطار"، لافتاً إلى أن "مُبادرة جامعة الدول العربية تهدف إلى الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة وتبادل وجهات النظر وصولاً إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار، وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانيَّة القائمة".

وأعرب وزير الخارجية العراقي، وفقاً للبيان، عن "القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط".

بدورهم قدم سفراء الدول المعتمدين "شكرهم للمبادرة العربية وجهود العراق لإنهاء الصراع الحالي وإنهاء الأزمة من خلال الحلول الدبلوماسيَّة".

‎جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع سفراء كل من ألمانيا التي ترأس الدورة الحاليّة لمجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وكندا.