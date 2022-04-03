الكرملين يؤكد أن المحادثات مع أوكرانيا ليست سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة.



وقال بيسكوف إن روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في روسيا البيضاء الشهر الماضي قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بيسكوف أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون روسيا البيضاء من المقرر أن تذاع في وقت لاحق.

قال شاهد إنه سُمع دوي سلسلة انفجارات وشوهد دخان يتصاعد في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال مجلس المدينة في منشور على الإنترنت إن "أوديسا تعرضت لهجوم بالصواريخ، وإن هناك تقارير عن اندلاع حرائق في بعض المناطق".