سماع دوي سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال شاهد إنه سُمع دوي سلسلة انفجارات وشوهد دخان يتصاعد في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



وقال مجلس المدينة في منشور على الإنترنت إن "أوديسا تعرضت لهجوم بالصواريخ، وإن هناك تقارير عن اندلاع حرائق في بعض المناطق".

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها يوم السبت، إن قوافل الإغاثة لم تتمكن من الوصول إلى مدينة ماريوبول المحاصرة سواء أمس الجمعة أو اليوم، وقالت الوكالة إن الوزارة ألقت باللائمة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير قوله إن تصرفات الصليب الأحمر تسببت في تحرك القوافل في وقت متأخر للغاية وبالتالي لم تتمكن من الوصول إلى ماريوبول في الوقت المحدد.