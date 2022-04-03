انخفاض الفارق بين نسبة تأييد ماكرون ولوبان (استطلاع)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يشير أحدث استطلاع يومي للرأي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى الشهر الجاري، لكن تقدمه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان استمر في الانخفاض، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم السبت.



واستقرت نسبة تأييد ماكرون عند 26% بعدما هبطت نصف درجة مئوية، بينما حلت لوبان في المركز الثاني بـ 21% ليرتفع تأييدها نقطة مئوية مقارنة بالأمس، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس- سوبترا ستيريا لصالح قناة فرانس إنفو وصحيفة "لو باريزيان" وصدر يوم السبت.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيهزم لوبان بحصوله على 53% من الأصوات مقابل 47% في جولة الإعادة، لينخفض الفارق من 54% إلى 46% في استطلاع الجمعة.

كما أظهر الاستطلاع أن مرشح اليسار المتطرف جون- لوك ميلونشون سيحل في المركز الثالث في الجولة الأولى بـ 15.5% بانخفاض نصف نقطة مئوية.

وحصل المرشح اليميني المتطرف إريك زمور على 11% من التأييد، دون تغيير.