بسبب "ضربة وقائية".. كوريا الشمالية تحذر سول من "تهديد خطير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انتقدت كيم يو-جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الأحد وزير دفاع كوريا الجنوبية بسبب حديثه عن قدرات "الضربة الوقائية" وحذرت من أن الجنوب قد يواجه "تهديداً خطيراً" بمثل هذه التصريحات الخرقاء.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن كيم قولها، في بيان علني نادر:"إن الرجل الأخرق والذي يشبه الحثالة يجرؤ على ذكر" الضربة الوقائية "على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدًة لكوريا الجنوبية أيضاً".

وأضافت في بيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "كوريا الجنوبية قد تواجه تهديداً خطيراً بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها".

يشار إلى أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي معروفة بتأثيرها على الشؤون بين الكوريتين في نظام كيم، حيث تشغل منصب نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك قد شدد يوم الجمعة الماضي بشكل علني على أن قواته لديها القدرات لضرب منشأت إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية "بدقة وسرعة" وكذلك منشآت القيادة والدعم في حال وجود مؤشرات واضحة على إطلاق صواريخ باتجاه الجنوب، ، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.