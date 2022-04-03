مسؤول أوكراني بارز: القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أوكراني بارز إن القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وأكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وقال بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف.. يتضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف: الانسحاب إلى الشرق والجنوب".

وخلال الأيام الماضية أعاد الجيش الروسي تموضعه في أوكرانيا في أعقاب مفاوضات مع كييف استضافتها تركيا.

وتوصل الطرفان لاتفاق خفض التصعيد حول العاصمة الأوكرانية، وسحبت روسيا جنودا لها من محيط كييف، لكن العملية العسكرية تواصلت بما في ذلك قصف مواقع في العاصمة وإن بوتيرة أقل.

ويأتي تصريح المسؤول الأوكراني بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من "فخاخ" قال إن القوات الروسية تخلفها خارج العاصمة عبر "تلغيم المنازل والجثث".

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور نشره عبر حسابه بتطبيق انستغرام، متحدثا عن القوات الروسية: "إنهم يضعون ألغاما في كل الأراضي. يقومون بتلغيم المنازل، والمعدات، وحتى جثث الأشخاص الذين قتلوا".

وأضاف متوجها إلى الأوكرانيين: هناك الكثير من الفخاخ، والكثير من الأخطار الأخرى"، معتبرا أن القوات الروسية المنسحبة تخلق "كارثة كاملة" خارج العاصمة، لأنها تترك ألغاما عبر "الإقليم بأكمله".