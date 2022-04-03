مفاوض أوكراني يبشر بمشاورات ممكنة بين زيلينسكي وبوتين.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشار مفاوض بالوفد الأوكراني في المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي، إلى إمكانية لإجراء مشاورات مباشرة بين الرئيس زيلينسكي ونظيره الروسي.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن مفاوض أوكراني قوله، اليوم السبت، إن "موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وقالت الوكالة إن، ديفيد أراخاميا، أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله باستثناء موقفها من القرم.

لكن في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله يوم السبت إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة.

وقال بيسكوف إن روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في روسيا البيضاء الشهر الماضي قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بيسكوف أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون روسيا البيضاء من المقرر أن تذاع في وقت لاحق يوم السبت.