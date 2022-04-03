الدفاع الروسية تحمل الصليب الأحمر مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حمّلت روسيا الصليب الأحمر الدولي مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوافل المساعدات لم تتمكن من الوصول إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة يومي الجمعة والسبت.

وألقت باللوم على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول كبير قوله إنه بسبب تصرفات الصليب الأحمر غادرت القوافل في وقت متأخر جدًا ولم تتمكن من الوصول إلى ماريوبول في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية: "تجري عملية نزع السلاح على قدم وساق، وقد دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة"، بحسب موقع" روسيا اليوم".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف موسكو في حال اعتداء الناتو على بيلاروسيا: "نحن متحدون من خلال الالتزامات المتبادلة. أولا، في إطار دولتنا الاتحادية، وبالإضافة إلى ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبطبيعة الحال، فإن الهجوم على أي عضو من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خاصة الهجوم على أقرب حليف لنا، هو هجوم على روسيا، لذلك هناك دعم متبادل مطلق بين روسيا وبيلاروسيا وهذا أمر ثابت، ولا يمكن ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".