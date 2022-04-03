شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال يضرب غرب البحر المتوسط شمال سواحل مدينة الطارف الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مساء السبت، منطقة غرب البحر المتوسط شمال سواحل مدينة الطارف الجزائرية.



وأفادت مصادر إعلامية، بأن الهزة وقعت شمال حدود تونس مع الجزائر.

وكان زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب الثلاثاء الماضي، الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة البرمة التابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس.

وذكر بيان للمعهد التونسي للرصد الجوي أن مركز الزلزال حدد بـ57 درجة خط عرض و9.09 درجة خط طول.