القوات الأوكرانية تعلن السيطرة الكاملة على كييف وروسيا تواصل سحب قواتها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف، مشيرة الى أن روسيا واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

وفي التفاصيل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

ألغام روسية

وقالت الهيئة في منشور على فيسبوك إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.

وكانت أعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بمدينة كييف، وأعلنت السيطرة الكاملة على منطقة العاصمة للمرة الأولى منذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ومع إعادة القوات الروسية حشد صفوفها لخوض المعارك في شرق أوكرانيا، تناثر حطام الدبابات الروسية في المناطق الواقعة شمالي كييف.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة وقرية في المنطقة منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي الانسحاب من المنطقة.

إقليم دونباس

وفي تلك الأثناء، نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية شهر أيار المقبل، وأنها تعدّل إستراتيجيتها الحربية لتركز على السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخر في الشرق.

وأضاف المسؤولون الأميركيون، الذين اطلعوا على أحدث تقارير الاستخبارات، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع نصب عينيه تاريخ التاسع من أيار المقبل، ذكرى عيد النصر في روسيا، للإحتفال بانتصار من نوع ما في هذه الحرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، على غرار ما جرى في الشيشان.