شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات طينية تقتل 14 في أمطار غزيرة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات المحلية يوم السبت أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات طينية أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت السلطات في 23 مارس آذار إن ريو دي جانيرو شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قتل الانهيارات الأرضية والفيضانات نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية في التلال المطلة على ريو دي جانيرو.

وقال لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي لرويترز "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى. نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص".

وقال إن الانهيارات الطينية أغلقت شوارع وعزلت مناطق من المدينة كما انقطعت الكهرباء عن أحياء بأكملها في المدينة الساحلية التي تعد منطقة جذب سياحي.