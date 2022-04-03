شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 234 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن تسجيل 234 ألفا و 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 13 مليونا و874 ألفا و216 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأحد.

وسجلت كوريا الجنوبية 306 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بكوفيد19- ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و235 وفاة.

وحتى اليوم الأحد، استقر عدد من تم تطعيمهم بالكامل عند 5ر44 مليون نسمة من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة. ووصلت نسبة من تلقوا جرعات معززة إلى 9ر63 %.