شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون: على الحكومة البريطانية تحميل ارتفاع أسعار الطاقة لمزوديها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلا من العمال ذوي الدخل المنخفض.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن حوالي 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوحوا بلافتات كتب عليها " افرضوا الضرائب على الأغنياء"و"جمدوا فواتير الطاقة"، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت يوم السبت.

وتم تنظيم مظاهرات مشابهة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست والتي دعا المنظمون فيها لحصول كل أسرة في أيرلندا الشمالية على ألف جنيه استرليني للمساعدة في تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.

ويأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس إن الحكومة لا يمكنها "الإبطال الكامل" لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.