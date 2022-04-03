وزير النقل يصدر قرارات مهمة في قطاع النقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل، عددًا من القرارات المهمة في قطاع النقل البحري، حيث تم تكليف اللواء بحري أحمد عبد المعطي محمد حواش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر للتشغيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط خلفا للواء بحري وليد مصطفى عوض السيد رئيس مجلس اداره هيئة ميناء دمياط الذي انتهت خدمته.

كما تضمن القرار تكليف اللواء بحري نهاد شاهين علي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للشئون المالية والتجارية والهندسية للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل.

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.