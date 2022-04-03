للمسافرين إلى العمرة.. احذر عقوبة آداء المناسك دون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، آخر تفاصيل قرارات بالمملكة، بشأن العمرة والمعتمرين، موضحًا أن القرار يشمل المصريين.

وقال حنفي لمصراوي، إنه في ظل حرص المملكة على سلامة المعتمرين وتحت شعار (معتمرون آمنون) أصدر الأمن العام السعودي بيانًا وضح فيه أن كل من يضبط قادمًا للعمرة دون تصريح سيغرم بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على أن يتم التأكد من التصريح من خلال تطبيق (توكلنا) من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود بالموعد المحدد بالتصريح.

وشدد حنفي، على أبناء الجالية المصرية المقيمين والزائرين على ضرورة التأكد من التسجيل على تطبيق (توكلنا) لمن يرغب في أداء مناسك العمرة وعدم الدخول للحرم المكي إلا في الموعد الذي يحدده التطبيق الإلكتروني حتى لا يقع المعتمر تحت طائلة مخالفة النظام، وينطبق ذلك على المعتمر القادم من مصر لأداء عمرة شهر رمضان.