الأرصاد: استمرار الموجة الحارة على كافة أنحاء البلاد والقاهرة 31 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، اليوم الأحد، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى عن اليوم وتظل الأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣١ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٧ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٧ درجة مئوية، أما جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.