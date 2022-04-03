ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية سيمتد إلى 2023

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 3:08 صباحًا

أوروبا تعاني من أزمة في قطاع الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية، لورانس بون لصحيفة “لوجورنال دو ديمانش الفرنسية” إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلف أوروبا “نقطة إلى نقطة ونصف” من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم “نقطتين إلى نقطتين ونصف”.

وأشارت إلى أن درجة عدم اليقين تبقى “عالية” في ما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء “تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة والأمن الرقمي فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية”.

ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع “يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تصدرها روسيا وأوكرانيا” وأن ذلك “قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضا محاصيل عام 2023”.

وقالت بون إن “التضخم سيظل مرتفعا هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادا على كيفية تطور الحرب”. واستجابة لذلك، توصي “بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز” الأزمة.

يشار إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.

وتنبأ المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة بتراجع الناتج المحلي الإجمالى للعالم بنسبة 1 في المئة بحلول العام 2023، بما قيمته تريليون دولار وارتفاع معدلات التضخم عالميا بنحو 3 نقاط مئوية فى العام 2022 ونقطتين مئويتين فى العام 2023.