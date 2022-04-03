في البرازيل.. قتلى ومفقودين جراء الأمطار والفيضانات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال وفقدان 13 آخرين جراء الأمطار والفيضانات التي ضربت ولاية ريو دي جانيرو.

وقال مسؤولون إن العواصف ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية وتسببت في انزلاقات أرضية عديدة أحدها في مدينة باراتي السياحية ما اسفر عن مقتل امرأة وخمسة من أطفالها.

وقال عضو الكونغرس عن الولاية مارسيلو فريكسو إن شخصين آخرين قتلا في مدينتي ميسكيتا وأنغرا دوس ريس حيث لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين.

في أنغرا دوس ريس، قضت طفلة تبلغ أربع سنوات نتيجة انزلاق أرضي، وفي مسكيتا على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة ريو دي جانيرو، صعق رجل يبلغ 38 عاما بالكهرباء أثناء محاولته مساعدة شخص آخر، وفق تقارير إعلامية.

وتشهد ولاية ريو دي جانيرو تساقط أمطار غزيرة منذ يومين، شملت عواصف شديدة ليلة الجمعة حوّلت الشوارع إلى أنهار في عدة مدن، وجرفت سيارات في طريقها وتسببت في انزلاقات أرضية تعد مأساة متكررة في موسم الأمطار لا سيما في المناطق الفقيرة على التلال.

وأعلن مسؤولون في أنغرا تسجيل انهمار 655 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة، وهي “مستويات لم تعهدها البلدية”.

وتأتي العواصف بعد ستة أسابيع من مصرع 233 شخصا في فيضانات وانزلاقات أرضية في مدينة بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو أيضا.

وتعرضت البرازيل لسلسلة من العواصف الفتاكة في الأشهر الأخيرة، يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.