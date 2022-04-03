شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات طينية تقتل 8 في أمطار غزيرة بولاية برازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل يوم السبت أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات طينية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بينهم ستة من نفس العائلة في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي لرويترز "كنا نتوقع هطول المطر وأصدرنا تنبيهات لكن هذا المنزل انهار للأسف في حي بونتا نيجرا. تم إنقاذ طفل واحد فقط."

وقالت السلطات في 23 مارس آذار إن ريو دي جانيرو شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قتل الانهيارات الأرضية والفيضانات نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية.

وقال رئيس بلدية باراتي "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى. نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص".