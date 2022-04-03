"إلحقونا هيرمينا بمية النار".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أشعل الـ"التيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر حساب أحد الأشخاص على تطبيق الـ"تيك توك" متضمنًا استغاثة ضد أحد الأشخاص بدعوى إلقائه مياه حارقة على سيارته وتهديده بإلقائها على أبنائه، ما اضطره لشراء أقنعة واقية لحمايتهم، وسابقة رفض مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد الاستماع لشكواه.

بالفحص تبين أن الشاكي والمشكو في حقه "لهما معلومات جنائية" وتبين وجود خلافات بينهما محرر بها العديد من المحاضر حيث سبق وأن قام الشاكي باتهام المشكو في حقه بإلقاء مياه حارقة على سيارة الشاكي وإحداث تلفيات بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وصدر حكم ببراءة المشكو في حقه.

وفي وقت لاحق اتهم المشكو في حقه الشاكي وزوجته وابنته بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابات، لوجود خلافات بينهم حيث تربطهم علاقة نسب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور حكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.