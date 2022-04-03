الجامعة العربية: اتفاق طرفي النزاع في اليمن على هدنة وقف إطلاق النار بادرة طيبة ومهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن اتفاق طرفي النزاع في اليمن على هدنة وقف إطلاق النار، "بادرة طيبة ولعلها يمكن البناء عليها، لأن الوضع إنسانيا أصبح في غاية الصعوبة".

وأشار زكي - خلال اتصال هاتفي مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية مساء السبت إلى أن توصل الأطراف إلى هذه الهدنة "مهم للغاية"؛ حيث إنه يمهد للشعب اليمني، ترتيب أوضاعه خلال الشهر الكريم على الأقل، وألا تكون هناك أية أعمال عسكرية خلال هذه التوقيتات، منبها إلى خطورة الأوضاع، "التي تستدعي كل التضامن".

وحول التنسيق بين الجامعة العربية والجانب الأمريكي فيما يخص جهود وقف الحرب في الداخل اليمني، قال "إن المبعوثين في هذا المجال يقومون بالتنسيق معنا على سبيل الإخطار والإعلان عن القيام بهذا، ويكون ردنا أن هذا الأمر مطلوب ونشجعهم على المضى قدما في هذه الأمور، وليس أكثر من ذلك".