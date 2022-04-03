خادم الحرمين يتلقى تهنئة من رئيس تشاد بحلول شهر رمضان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
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