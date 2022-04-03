خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس الجمهورية التونسية

الرئيس قيس سعيَّد، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل هخادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذا الشهر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.