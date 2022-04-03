الجيش الأوكراني يعلن تحرير منطقة "كييف" من الجيش الروسي

أعلنت أوكرانيا، السبت، تحرير كامل منطقة كييف من الوجود الروسي بعد استعادة السيطرة على إربين وبوتشا وغوستوميل.



جاء ذلك في تدوينة نشرتها نائبة وزير الدفاع آنا ماليار، عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيها إنه “تم تحرير إيربين وبوتشا وهوستوميل ومنطقة كييف بكاملها من الغزاة”.



وفي سياق متصل، أعلن عمدة “إربين” ألكسندر ماركوسين، “تحرير” كامل المدينة وقراها من الوجود الروسي.



وأضاف، في بيان، أن السلطات رفعت الأنقاض بالمدينة، وتعمل على إيصال الغذاء والأدوية إلى المدنيين المتبقين فيها، مؤكدا أنها ليست آمنة بالكامل بسبب خطر الألغام.



وكانت وكالة “أوكرين فورم” المحلية ذكرت في وقت سابق السبت، أن القوات المسلحة للبلاد “حررت أكثر من 30 منطقة سكنية من القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.



وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، في إفادة صحفية، “من الشمال الغربي والشمال الشرقي لمدينة كييف، دفعت قواتنا العدو باتجاه حدود الولاية، لقد نجحوا في صدهم، وتم تحرير أكثر من 30 منطقة سكنية”، حسب الوكالة.



وأشار أريستوفيتش إلى تدمير القوات المسلحة الأوكرانية عددا من الدبابات الروسية والمركبات المدرعة في قرية “دميتريفكا” الأوكرانية.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.



(الأناضول)

