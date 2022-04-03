في ساعاتها الأولى.. الحوثيّون يخرقون الهدنة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

لم تكد الهدنة اليمنية تدخل ساعاتها الأولى، حتى سُجلت اختراقات نفّذتها ميليشيا الحوثي.

اذ سجّلت القوات المشتركة 40 انتهاكا لمليشيات الحوثي على جبهتين فقط في جبهات الساحل الغربي للبلاد.

وأفادت القوات المشتركة في بيان، بأنّ مليشيات الحوثي استمرت في خرق الهدنة الإنسانية في أولى ساعتها، في مؤشر خطير على نوايا الانقلابيين في تصعيدهم العسكري على الأرض.

وبحسب البيان، فإن مليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 40 خرقا وانتهاكا للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة في محوري جبهات “البرح” غربي محافظة تعز (جنوب) و”حيس” جنوبي محافظة الحديدة (غرب)، موضحًا أن الحوثيين استخدموا طائرات بدون طيار وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة في خرقهم العسكري على الجبهتين القتاليتين، وذلك بعد دخول الهدنة الإنسانية الأممية حيز التنفيذ في الساعة (16 بتوقيت جرينتش) السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وشملت خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية 36 بالمدافع الرشاشة بمختلف أنواعها، و4 بالطائرات المسيرة و3 بمدافع “الهاون” الثقيلة المحظور استخدامها في المناطق الحضرية، وفقا للبيان.

أمّا مبادرة الهدنة الأممية فقد نصّت على إلزام الأطراف أن تكون مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض.

وبدأت مساء اليوم السبت سريان الهدنة الإنسانية الأممية بين مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والحكومة اليمنية.

وهذا ولاقت الهدنة في اليمن ترحيبًا يمنيا ودوليا واسع النطاق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى بناء الزخم لمزيد من الخطوات نحو السلام، رغم رفض مليشيات الحوثي لأي جهود للتسوية السياسية السلمية.