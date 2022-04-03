عدم وصول المساعدات الى ماريوبول.. روسيا تحمّل الصليب الأحمر المسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 11:33 مساءً

واجهت مدينة ماريوبول حصارا محكما منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشغل الوضع الانساني المزري في المدينة اهتمام العالم في الاسابيع الأخيرة، اذ غرقت منصات التواصل الاجتماعي بأخبار وصور مأسوية توثّق حالة المدنيين المحاصرين.

وقد حاولت فرق الصليب الأحمر الدولي أن تدخل المدينة لتنفيذ عمليات إجلاء، غير أنها واجهت صعوبات كبيرة في الوصول.

في هذا الاطار، حمّلت روسيا، السبت، الصليب الأحمر الدولي مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوافل المساعدات لم تتمكن من الوصول إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة يومي الجمعة والسبت، ملقيةً باللوم على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير قوله، إنه بسبب تصرفات الصليب الأحمر غادرت القوافل في وقت متأخر جدًا ولم تتمكن من الوصول إلى ماريوبول في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة “بيلاروس-1” التلفزيونية: “تجري عملية نزع السلاح على قدم وساق، وقد دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة”، بحسب موقع” روسيا اليوم”.

وأضاف: “نحن متحدون من خلال الالتزامات المتبادلة. أولا، في إطار دولتنا الاتحادية، وبالإضافة إلى ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبطبيعة الحال، فإن الهجوم على أي عضو من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خاصة الهجوم على أقرب حليف لنا، هو هجوم على روسيا، لذلك هناك دعم متبادل مطلق بين روسيا وبيلاروسيا وهذا أمر ثابت، ولا يمكن ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك”.