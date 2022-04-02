شكرا لقرائتكم خبر عن حمى "لاسا" تودي بحياة 123 شخصًا بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض إيفيدايو أديتيفا, أن حصيلة الوفيات بحمى "لاسا" في نيجيريا, قد بلغت 123 حالة وفاة منذ منذ بداية العام الحالي.

وأشار أديتيفا في بيان اليوم إلى أن عدد الإصابات التي سُجلت منذ شهر يناير الماضي بلغت 659 إصابة, وذلك في 23 محافظة في البلاد من أصل 36.

يذكر أن حمى "لاسا" التي تتفشى بشكل كبير في نيجيريا قد تسببت العام الماضي خلال شهري مايو ونوفمبر في وفاة 102 شخص .