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الكرملين: هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب العقوبات على روسيا

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الدمام - شريف احمد - قال الكرملين إن هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب العقوبات الغربية على روسيا وأن انتقال الدول إلى التسويات بعملاتها الوطنية بعيدا عن الدولار واليورو مسألة حتمية.

وأضاف الكرملين: تعرضنا إلى عقوبات غير مسبوقة بالتاريخ وهذا سيجعلنا ننتج أشياء لم ننتجها من قبل.

ولفت الكرملين إلى أن روسيا دمرت القدرات العسكرية الأوكرانية بشكل شبه كامل، كما تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا وأي هجوم على مينسك ستعتبره هجوما عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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