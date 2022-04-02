شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين إن هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب العقوبات الغربية على روسيا وأن انتقال الدول إلى التسويات بعملاتها الوطنية بعيدا عن الدولار واليورو مسألة حتمية.

وأضاف الكرملين: تعرضنا إلى عقوبات غير مسبوقة بالتاريخ وهذا سيجعلنا ننتج أشياء لم ننتجها من قبل.

ولفت الكرملين إلى أن روسيا دمرت القدرات العسكرية الأوكرانية بشكل شبه كامل، كما تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا وأي هجوم على مينسك ستعتبره هجوما عليها.