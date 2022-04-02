شكرا لقرائتكم خبر عن «كييف» تحذر من جبهة جديدة وألغام أرضية متروكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية تغادر بصورة بطيئة أجزاء من شمالي أوكرانيا، محذرا من مخاطر الألغام الأرضية التي تركتها القوات المغادرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى ترانسنيستريا الانفصالية التابعة لمولدوفا قرب أوديسا. ونفت ذلك المنطقة الانفصالية، ولم تعلق موسكو على النبأ.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال مساعدات جديدة عسكرية وطبية بقيمة 300 مليون دولار إلى أوكرانيا، ضمنها طائرات مسيرة تقذف قنابل.