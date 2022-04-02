تطورات جديدة تخص أوكرانيا: تسليم أسلحة ومعدات

وأوضح وربيرغ، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة قدمت قرابة 350 مليون دولار من المساعدات الأمنية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، كما خصص الرئيس جو بايدن مبلغًا إضافيًا بقيمة مليار دولار من المعدات والأسلحة والذخيرة، وقد بدأت عمليات تسليمها.وكان بايدن قد قرر منتصف الشهر الماضي، تقديم حزمة من المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا، وتتضمن أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أن واشنطن تجري محادثات منتظمة مع الحلفاء والشركاء بشأن كيفية مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية من خلال المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، في مواجهة التصعيد العسكري الروسي.



وأضاف ويربرغ "نعمل مع الحلفاء لتقييم احتياجات أوكرانيا وكيفية تلبيتها على أفضل وجه نظرًا لإلحاح الموقف".

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تؤثر على قطاع الطاقة بالنسبة لدول الاتحاد.