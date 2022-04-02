5 آلاف لاجئ إلى ألمانيا في يوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا وصول نحو 5300 لاجئ من أوكرانيا في غضون يوم. ووصل إجمالي لاجئي الحرب الأوكرانية القادمين إلى ألمانيا منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إلى نحو 300 ألف شخص، بحسب ما غردت به وزارة الداخلية الألمانية على تويتر للتواصل الاجتماعي أمس. وأشارت الوزارة إلى أن غالبية هؤلاء نساء وأطفال ومسنون. ولا توجد في الحالات العادية نقاط تفتيش ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

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