شكرا لقرائتكم خبر زيلينكسي: لن نقبل سوى النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تقبل أي نتيجة في القتال ضد القوات الروسية بخلاف الانتصار.

وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية «إن المحافظة على أراضي البلاد، أمر غير قابل للنقاش».

وأضاف «من الصعب بالنسبة لنا الحديث عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ لأن الأخير لا يريد ضمنا إليه، أعتقد أن هذا خطأ لأننا إذا انضممنا للناتو فإننا سوف نجعله أكثر قوة، لسنا دولة ضعيفة، نحن نمثل إضافة وأعتقد أننا أحد العناصر المهمة للقارة الأوروبية».