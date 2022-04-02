زيلينكسي: لن نقبل سوى النصر

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وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية «إن المحافظة على أراضي البلاد، أمر غير قابل للنقاش».
وأضاف «من الصعب بالنسبة لنا الحديث عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ لأن الأخير لا يريد ضمنا إليه، أعتقد أن هذا خطأ لأننا إذا انضممنا للناتو فإننا سوف نجعله أكثر قوة، لسنا دولة ضعيفة، نحن نمثل إضافة وأعتقد أننا أحد العناصر المهمة للقارة الأوروبية».
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